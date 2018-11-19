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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056132 -1,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056132 -1,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029071 -1,50
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043574 -1,49
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040784 -1,48
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,081949 -1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011608 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028157 -1,19
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039259 -0,76
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032821 -0,39
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102204 -0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049617 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044620 -1,16
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028835 -1,02
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064765 -0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059727 -0,89
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048935 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018074 -1,34
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020085 -0,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017098 -0,33
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016997 -0,32
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014284 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022039 -1,17
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022210 -1,17
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013785 -1,17
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013885 -1,15
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022626 -1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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