Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033830 -1,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048244 -1,28
NN Hay. Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033830
|-1,62
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048244
|-1,28
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047014
|-1,26
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032425
|-1,23
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057263
|-1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011587
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032991
|-1,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028320
|-1,87
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017741
|-1,50
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044506
|-1,43
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082552
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092157
|-1,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049435
|-1,40
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065072
|-0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028812
|-0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018268
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017951
|-1,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013982
|-0,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020204
|-0,88
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014988
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009991
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014013
|-1,86
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022404
|-1,84
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022583
|-1,83
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014110
|-1,82
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022986
|-1,78