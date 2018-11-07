Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033830 -1,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048244 -1,28
NN Hay. Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033830 -1,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048244 -1,28
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047014 -1,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032425 -1,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057263 -1,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011587 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032991 -1,95
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028320 -1,87
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017741 -1,50
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044506 -1,43
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082552 -1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092157 -1,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049435 -1,40
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065072 -0,96
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028812 -0,89
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018268 -0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017951 -1,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013982 -0,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020204 -0,88
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014988 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009991 -0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014013 -1,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022404 -1,84
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022583 -1,83
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014110 -1,82
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022986 -1,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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