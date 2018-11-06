Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042187 -0,71
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042187
|-0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057964
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060821
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,033461
|-0,47
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034388
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033648
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065703
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,093575
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012563
|-0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013721
|-0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013591
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018249
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017403
|-0,03
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013999
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021430
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024321
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022670
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023004
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022824
|-0,33