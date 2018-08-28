Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014725 -0,83
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013770 -0,62
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015026 -0,60
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015163 -0,49
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015642 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013693 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010183 -0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013845 -0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013853 -0,48
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011024 -0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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