Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,014725
|-0,83
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013770
|-0,62
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,015026
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015163
|-0,49
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,015642
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013693
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010183
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013845
|-0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013853
|-0,48
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011024
|-0,43