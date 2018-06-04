Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027805 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027805
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,047408
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025122
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,034723
|-0,56
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054871
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012798
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017833
|-1,78
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,109259
|-1,61
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048351
|-1,57
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,053734
|-1,57
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,091262
|-1,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013069
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012544
|-1,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012748
|-1,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,020672
|-1,09
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010023
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013760
|-1,08
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019708
|-1,07
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015784
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010444
|-0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019416
|-0,13