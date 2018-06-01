Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028599
|-4,64
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050080
|-3,98
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,036304
|-3,74
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,027901
|-3,74
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,053076
|-3,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011027
|-1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028363
|-5,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025453
|-4,55
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039649
|-0,71
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,070162
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019673
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,059591
|-3,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040452
|-3,63
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,025879
|-3,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,043585
|-3,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013623
|-2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015323
|-4,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016690
|-1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015931
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,009940
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016553
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018680
|-4,44
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,019722
|-4,23
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,021770
|-4,22
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020754
|-4,20
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021153
|-4,19