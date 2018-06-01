Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050080 -3,98
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036304 -3,74
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027901 -3,74
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053076 -3,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011027 -1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028363 -5,16
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025453 -4,55
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039649 -0,71
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070162 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019673 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059591 -3,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040452 -3,63
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025879 -3,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043585 -3,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013623 -2,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015323 -4,37
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016690 -1,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015931 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009940 -0,65
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016553 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018680 -4,44
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019722 -4,23
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021770 -4,22
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020754 -4,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021153 -4,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et