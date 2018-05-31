Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028512 -2,23
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028512
|-2,23
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035993
|-2,03
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,020808
|-1,97
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,027892
|-1,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062549
|-1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011106
|-1,03
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013032
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028173
|-2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025405
|-1,71
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088789
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063999
|-1,08
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,072203
|-1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,043921
|-1,78
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,025851
|-1,68
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,059452
|-1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,084284
|-1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040651
|-1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015410
|-1,96
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016695
|-0,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016668
|-0,31
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016483
|-0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015235
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021080
|-2,67
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020689
|-2,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,019882
|-2,65
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020370
|-2,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,012489
|-2,64