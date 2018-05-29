Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029271 -2,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029271
|-2,65
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,038134
|-2,59
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,021126
|-2,50
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,051004
|-2,47
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047026
|-2,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011222
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029141
|-2,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026121
|-2,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,060688
|-2,06
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,026298
|-1,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,041361
|-1,75
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,044807
|-1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,085667
|-1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015677
|-2,59
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016803
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,009953
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016598
|-0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,017510
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020847
|-3,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,020350
|-3,26
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021582
|-3,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,012784
|-3,24
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,022212
|-3,24