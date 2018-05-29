Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029271 -2,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029271 -2,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038134 -2,59
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021126 -2,50
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051004 -2,47
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047026 -2,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011222 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029141 -2,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026121 -2,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060688 -2,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026298 -1,85
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041361 -1,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044807 -1,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085667 -1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015677 -2,59
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016803 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009953 -0,61
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016598 -0,43
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017510 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020847 -3,27
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020350 -3,26
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021582 -3,25
NN Hay. Em. Altın EYF 0,012784 -3,24
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022212 -3,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et