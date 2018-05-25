Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029992 -2,65
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029992
|-2,65
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,055119
|-2,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,052156
|-2,29
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,037716
|-2,26
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,038879
|-2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011185
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012761
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026667
|-3,21
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029905
|-3,09
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039931
|-2,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050070
|-1,32
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017694
|-1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,026726
|-2,12
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,061940
|-2,03
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,044965
|-2,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,041977
|-1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,085787
|-1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,016024
|-2,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013519
|-1,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019441
|-1,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016873
|-1,18
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013600
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022077
|-2,79
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021329
|-2,78
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,020819
|-2,76
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021664
|-2,76
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013069
|-2,75