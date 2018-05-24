Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046843 -0,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,046843
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027365
|-0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,020818
|-0,39
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014381
|-0,39
|NN Hay. Em. Borç Araç. EYF
|0,049424
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012763
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,046912
|-1,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050741
|-1,47
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017924
|-1,43
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,111219
|-1,43
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,078914
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,052741
|-0,94
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010118
|-0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012818
|-0,85
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016672
|-0,84
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,020589
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013732
|-1,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019712
|-1,01
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015646
|-0,78
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019860
|-0,25
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015297
|-0,18