Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046843 -0,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046843 -0,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027365 -0,41
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020818 -0,39
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014381 -0,39
NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,049424 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012763 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046912 -1,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050741 -1,47
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017924 -1,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111219 -1,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078914 -1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052741 -0,94
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010118 -0,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012818 -0,85
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016672 -0,84
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,020589 -0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013732 -1,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019712 -1,01
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015646 -0,78
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019860 -0,25
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015297 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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