Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046843 -0,44 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027365 -0,41 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020818 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014381 -0,39 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,049424 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012763 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046912 -1,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050741 -1,47 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017924 -1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111219 -1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078914 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052741 -0,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010118 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012818 -0,85 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016672 -0,84 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,020589 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013732 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019712 -1,01 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015646 -0,78 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019860 -0,25 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015297 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)