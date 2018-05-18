Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,036470 -0,81 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034614 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066307 -0,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,75 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067565 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010970 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012775 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025780 -1,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028844 -1,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018949 -0,72 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018227 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054757 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043080 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,082301 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016880 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013232 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010778 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015160 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016560 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015138 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010337 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016638 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020345 -0,74 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019540 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019688 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020681 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020720 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)