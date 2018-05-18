Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,036470 -0,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,036470
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034614
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066307
|-0,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044517
|-0,75
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067565
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010970
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012775
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025780
|-1,66
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028844
|-1,05
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018949
|-0,72
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018227
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054757
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,043080
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,082301
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016880
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013232
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010778
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015160
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016560
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015138
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010337
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016638
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020345
|-0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,019540
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,019688
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,020681
|-0,70
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020720
|-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)