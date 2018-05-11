Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027506 -0,36
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027506 -0,36
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044841 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,029666 -0,20
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039541 -0,16
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026915 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025009 -0,31
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010767 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011566 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,013651 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013699 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014680 -0,31
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016345 -0,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019927 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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