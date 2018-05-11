Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027506 -0,36
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027506
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044841
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,029666
|-0,20
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,039541
|-0,16
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,026915
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,025009
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010767
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,011566
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,013651
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013699
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014680
|-0,31
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016345
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019927
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)