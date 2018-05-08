Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050625 -0,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,050625
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028221
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021314
|-0,40
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052827
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041678
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012828
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010786
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050161
|-2,08
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017696
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,046725
|-1,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031554
|-1,85
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,022518
|-1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010055
|-1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,053037
|-0,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,020993
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016618
|-0,92
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,030127
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015243
|-1,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014194
|-1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020404
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010278
|-1,03
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013627
|-0,36