Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050625 -0,41 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028221 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021314 -0,40 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052827 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,041678 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012828 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010786 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050161 -2,08 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017696 -1,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046725 -1,93 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031554 -1,85 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022518 -1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010055 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,053037 -0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,020993 -0,93 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016618 -0,92 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,030127 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015243 -1,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014194 -1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020404 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010278 -1,03 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013627 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)