Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028334 -1,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028334
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048189
|-0,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021399
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,023518
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,035211
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012917
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048876
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,104427
|-0,53
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,092250
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,078503
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047643
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013092
|-1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013402
|-1,48
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013627
|-1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013059
|-1,39
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012770
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014373
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020636
|-0,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015440
|-0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019591
|-0,11
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019835
|-0,07