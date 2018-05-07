Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028334 -1,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028334 -1,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048189 -0,83
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021399 -0,82
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023518 -0,78
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,035211 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012917 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048876 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104427 -0,53
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092250 -0,53
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078503 -0,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047643 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013092 -1,50
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013402 -1,48
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013627 -1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013059 -1,39
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012770 -1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014373 -0,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020636 -0,20
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015440 -0,17
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019591 -0,11
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019835 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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