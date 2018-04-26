Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050072 -0,71
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039704 -0,48
Fiba Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050072
|-0,71
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,039704
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,035979
|-0,36
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023864
|-0,35
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046262
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013174
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010717
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027207
|-3,21
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020499
|-2,24
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019958
|-2,19
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,050779
|-2,18
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,081522
|-2,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,076127
|-2,21
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022769
|-1,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041114
|-1,43
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010438
|-1,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,055750
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015889
|-1,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014942
|-1,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021482
|-1,49
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010528
|-0,96
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015288
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018933
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019580
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,018624
|-0,33
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,011617
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019026
|-0,32