Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050072 -0,71 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039704 -0,48 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,035979 -0,36 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023864 -0,35 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046262 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013174 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010717 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027207 -3,21 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020499 -2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019958 -2,19 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050779 -2,18 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081522 -2,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076127 -2,21 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022769 -1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041114 -1,43 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010438 -1,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,055750 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015889 -1,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014942 -1,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021482 -1,49 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010528 -0,96 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015288 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018933 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019580 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018624 -0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011617 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019026 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)