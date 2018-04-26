Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050072 -0,71
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039704 -0,48
Fiba Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050072 -0,71
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039704 -0,48
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,035979 -0,36
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023864 -0,35
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046262 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013174 -0,97
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010717 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027207 -3,21
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020499 -2,24
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019958 -2,19
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050779 -2,18
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081522 -2,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076127 -2,21
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022769 -1,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041114 -1,43
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010438 -1,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,055750 -1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015889 -1,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014942 -1,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021482 -1,49
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010528 -0,96
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015288 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018933 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019580 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018624 -0,33
NN Hay. Em. Altın EYF 0,011617 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019026 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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