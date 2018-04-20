Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026738 -1,58
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026738
|-1,58
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023738
|-1,49
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,026438
|-1,43
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,035853
|-1,41
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,019737
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010740
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023615
|-1,52
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026664
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028788
|-0,16
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,105852
|-0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,095226
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041504
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038428
|-1,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,055790
|-1,24
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024327
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,078121
|-1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014107
|-1,68
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016190
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014983
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019070
|-1,79
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,018514
|-1,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,011645
|-1,78
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019628
|-1,78
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020207
|-1,77