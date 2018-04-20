Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026738 -1,58 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023738 -1,49 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026438 -1,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,035853 -1,41 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,019737 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010740 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023615 -1,52 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026664 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028788 -0,16 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,105852 -0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,095226 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041504 -1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038428 -1,25 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,055790 -1,24 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024327 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078121 -1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014107 -1,68 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016190 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014983 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019070 -1,79 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018514 -1,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011645 -1,78 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019628 -1,78 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020207 -1,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)