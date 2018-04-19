Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044839 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044839 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035838 -0,19
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049529 -0,13
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027168 -0,11
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039128 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010606 -0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014348 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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