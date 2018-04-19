Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044839 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044839
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,035838
|-0,19
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049529
|-0,13
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027168
|-0,11
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,039128
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010606
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014348
|-0,04