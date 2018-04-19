Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044839 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035838 -0,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049529 -0,13 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027168 -0,11 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039128 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010606 -0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014348 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)