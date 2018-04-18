Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049327 -0,13
Garanti Em. Hay. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049327
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,040058
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065614
|-0,10
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,024004
|-0,05
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066453
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013185
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010755
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053352
|-1,75
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,049589
|-1,72
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022270
|-1,68
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023931
|-1,68
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,095890
|-1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010418
|-1,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,021618
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017021
|-0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,054926
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033582
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021342
|-1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014862
|-1,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015885
|-1,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010550
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013735
|-0,38