Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049327 -0,13
Garanti Em. Hay. Değ.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049327 -0,13
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,040058 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065614 -0,10
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024004 -0,05
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066453 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013185 -0,66
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010755 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053352 -1,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049589 -1,72
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022270 -1,68
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023931 -1,68
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095890 -1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010418 -1,18
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021618 -0,91
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017021 -0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,054926 -0,63
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033582 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021342 -1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014862 -1,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015885 -1,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010550 -0,45
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013735 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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