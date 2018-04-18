Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049327 -0,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,040058 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065614 -0,10 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024004 -0,05 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066453 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013185 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010755 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053352 -1,75 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049589 -1,72 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022270 -1,68 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023931 -1,68 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095890 -1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010418 -1,18 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021618 -0,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017021 -0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,054926 -0,63 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033582 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021342 -1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014862 -1,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015885 -1,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010550 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013735 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)