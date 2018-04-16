Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027012 -1,24
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027012
|-1,24
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,052184
|-1,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049200
|-1,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,026697
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,035642
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010741
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013239
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023466
|-2,74
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026581
|-1,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028568
|-0,70
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024145
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020257
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038523
|-0,83
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041608
|-0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024494
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,077840
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,056204
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014286
|-1,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010537
|-0,40
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016248
|-0,29
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015893
|-0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021480
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020386
|-1,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019240
|-1,91
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,018375
|-1,90
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019802
|-1,89
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,018834
|-1,89