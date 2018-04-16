Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027012 -1,24
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027012 -1,24
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052184 -1,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049200 -1,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026697 -1,07
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035642 -1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010741 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013239 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023466 -2,74
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026581 -1,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028568 -0,70
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024145 -0,69
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020257 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038523 -0,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041608 -0,78
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024494 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077840 -0,57
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,056204 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014286 -1,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010537 -0,40
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016248 -0,29
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015893 -0,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021480 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020386 -1,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019240 -1,91
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,018375 -1,90
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019802 -1,89
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018834 -1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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