Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036017 -0,66
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036017 -0,66
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027350 -0,56
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045139 -0,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049753 -0,53
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052773 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043086 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024126 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024683 -0,35
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,056520 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011626 -0,15
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012544 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014451 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016296 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013722 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019516 -0,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019197 -0,54
NN Hay. Em. Altın EYF 0,011975 -0,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019040 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019614 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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