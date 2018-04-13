Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036017 -0,66
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,036017
|-0,66
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027350
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045139
|-0,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049753
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,052773
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043086
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,024126
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024683
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,056520
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,011626
|-0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,012544
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014451
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016296
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013722
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019516
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,019197
|-0,54
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,011975
|-0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,019040
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019614
|-0,53