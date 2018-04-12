Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028404 -0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028404
|-0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014420
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021399
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025330
|-0,47
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,023120
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013200
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043134
|-1,77
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,103871
|-1,48
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,117503
|-1,32
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,049761
|-1,19
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096344
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017084
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012862
|-0,90
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010453
|-0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013116
|-0,87
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013719
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014908
|-0,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021426
|-0,88
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015818
|-0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019589
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019808
|-0,16