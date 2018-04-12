Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028404 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014420 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021399 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025330 -0,47 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,023120 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013200 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043134 -1,77 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,103871 -1,48 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117503 -1,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049761 -1,19 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096344 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017084 -0,91 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012862 -0,90 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010453 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013116 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013719 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014908 -0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021426 -0,88 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015818 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019589 -0,23 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019808 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)