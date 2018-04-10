Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043465 -0,21 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065989 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065231 -0,18 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059183 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050174 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013362 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010791 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026190 -2,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023227 -1,70 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019904 -1,54 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052548 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112239 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010687 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023127 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076801 -0,62 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017126 -0,57 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033985 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016179 -1,62 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015305 -0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021992 -0,83 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010574 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016389 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)