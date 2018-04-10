Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043465 -0,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043465
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065989
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065231
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059183
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050174
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013362
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010791
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026190
|-2,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023227
|-1,70
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019904
|-1,54
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052548
|-1,24
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,112239
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010687
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023127
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,076801
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017126
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033985
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016179
|-1,62
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015305
|-0,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021992
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010574
|-0,39
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016389
|-0,29