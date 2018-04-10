Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043465 -0,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043465 -0,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065989 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065231 -0,18
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059183 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050174 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013362 -0,42
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010791 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026190 -2,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023227 -1,70
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019904 -1,54
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052548 -1,24
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112239 -1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010687 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023127 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076801 -0,62
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017126 -0,57
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033985 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016179 -1,62
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015305 -0,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021992 -0,83
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010574 -0,39
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016389 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et