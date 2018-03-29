Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,049275 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013340 -0,66
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010696 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029334 -1,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055470 -1,40
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019965 -1,35
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019513 -1,33
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020730 -1,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075564 -2,35
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022836 -1,39
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010651 -0,76
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021995 -0,71
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014150 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022122 -0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015421 -0,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016530 -0,51
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015242 -0,36
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019899 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019470 -0,16
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019104 -0,16
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018685 -0,15
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018796 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018883 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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