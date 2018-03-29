Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,049275
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013340
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010696
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029334
|-1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055470
|-1,40
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019965
|-1,35
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019513
|-1,33
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020730
|-1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,075564
|-2,35
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022836
|-1,39
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010651
|-0,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,021995
|-0,71
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014150
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022122
|-0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015421
|-0,74
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016530
|-0,51
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015242
|-0,36
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019899
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019470
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019104
|-0,16
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018685
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018796
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,018883
|-0,15