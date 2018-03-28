Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028528 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025419 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,056697 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051703 -0,18 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016634 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013429 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010713 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023487 -1,39 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019777 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068251 -0,40 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020238 -0,36 Groupama Em. His. Sen. EYF 0,060603 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,022153 -0,27 Groupama Em. Katkı EYF 0,013315 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013291 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013232 -0,23 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014286 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016101 -0,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016615 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016613 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013728 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016442 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)