Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028528 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028528
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025419
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,056697
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,051703
|-0,18
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016634
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013429
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010713
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023487
|-1,39
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019777
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068251
|-0,40
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020238
|-0,36
|Groupama Em. His. Sen. EYF
|0,060603
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,022153
|-0,27
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,013315
|-0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013291
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013232
|-0,23
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014286
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016101
|-0,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016615
|-0,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016613
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013728
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016442
|-0,13