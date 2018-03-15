Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013458 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010622 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021448 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035177 -0,95 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043868 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029509 -0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098474 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077788 -0,89 NN Hay. Em. Karma EYF 0,095335 -0,40 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010876 -0,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040659 -0,29 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017493 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016438 -0,41 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015277 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015381 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016446 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016628 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)