Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları


Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013458 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013458 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010622 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021448 -1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035177 -0,95
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043868 -0,83
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029509 -0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098474 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077788 -0,89
NN Hay. Em. Karma EYF 0,095335 -0,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010876 -0,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040659 -0,29
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017493 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016438 -0,41
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015277 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015381 -0,10
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016446 -0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016628 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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