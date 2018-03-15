Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013458 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013458
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010622
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021448
|-1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035177
|-0,95
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043868
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029509
|-0,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098474
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,077788
|-0,89
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,095335
|-0,40
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010876
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,040659
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017493
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016438
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015277
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015381
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016446
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016628
|-0,10