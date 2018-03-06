Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029120 -0,38
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,029120
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056422
|-0,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021834
|-0,33
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014982
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,042448
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013466
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021289
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,077716
|-0,17
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,109348
|-0,13
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024875
|-0,12
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023246
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014193
|-0,54
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014658
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013592
|-0,51
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013613
|-0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013668
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015925
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016488
|-0,02