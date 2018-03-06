AFRİN HAREKATI'NDA 46. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029120 -0,38
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029120 -0,38
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056422 -0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021834 -0,33
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014982 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042448 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013466 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021289 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077716 -0,17
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109348 -0,13
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024875 -0,12
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023246 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014193 -0,54
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014658 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013592 -0,51
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013613 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013668 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,17
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016488 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et