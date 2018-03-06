Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029120 -0,38 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056422 -0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021834 -0,33 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014982 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042448 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013466 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021289 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077716 -0,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109348 -0,13 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024875 -0,12 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023246 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014193 -0,54 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014658 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013592 -0,51 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013613 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013668 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,17 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016488 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)