Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025585 -0,80 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028924 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,051211 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042032 -0,25 Garanti Em. Hay. B.A. Gr. EYF 0,036130 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044168 -0,53 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113330 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036483 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022432 -0,12 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021015 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013511 -0,42 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013207 -0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013577 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014096 -0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013585 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)