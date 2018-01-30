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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025585 -0,80
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025585 -0,80
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028924 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,051211 -0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042032 -0,25
Garanti Em. Hay. B.A. Gr. EYF 0,036130 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044168 -0,53
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113330 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036483 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022432 -0,12
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021015 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013511 -0,42
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013207 -0,41
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013577 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014096 -0,40
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013585 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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