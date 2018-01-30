Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025585 -0,80
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025585
|-0,80
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028924
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,051211
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,042032
|-0,25
|Garanti Em. Hay. B.A. Gr. EYF
|0,036130
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044168
|-0,53
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113330
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036483
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022432
|-0,12
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021015
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013511
|-0,42
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013207
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013577
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014096
|-0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013585
|-0,39