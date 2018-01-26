Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038039 -0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041240 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046439 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,027511 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048919 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010461 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013457 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,115036 -1,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055818 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030108 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052567 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020720 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023127 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076044 -0,45 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048140 -0,42 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017384 -0,37 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033938 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022709 -1,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015770 -0,97 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016308 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013161 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013557 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)