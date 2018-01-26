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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038039 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038039 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041240 -0,27
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046439 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,027511 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048919 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010461 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013457 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,115036 -1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055818 -1,03
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030108 -0,97
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052567 -0,91
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020720 -0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023127 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076044 -0,45
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048140 -0,42
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017384 -0,37
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033938 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022709 -1,01
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015770 -0,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016308 -0,68
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013161 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013557 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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