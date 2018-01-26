Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,038039 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,038039
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041240
|-0,27
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046439
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,027511
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,048919
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010461
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013457
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,115036
|-1,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055818
|-1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030108
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,052567
|-0,91
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020720
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023127
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,076044
|-0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,048140
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017384
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033938
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022709
|-1,01
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015770
|-0,97
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016308
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013161
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013557
|-0,33