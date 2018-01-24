Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025027 -0,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045809 -0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,036583 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,033259 -0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048625 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026640 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023712 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023210 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013756 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010408 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037275 -0,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040891 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013309 -0,52 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,015762 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015762 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017198 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018446 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017929 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017407 -0,33 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016288 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)