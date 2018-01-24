Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025027 -0,60
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,025027
|-0,60
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045809
|-0,50
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,036583
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,033259
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048625
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026640
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023712
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,023210
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013756
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010408
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037275
|-0,20
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,040891
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013309
|-0,52
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,015762
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015762
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,017198
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018446
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017929
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,017407
|-0,33
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016288
|-0,33