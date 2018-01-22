Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048906 -0,81

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.