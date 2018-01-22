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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048906 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048906 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062920 -0,74
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041568 -0,67
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041886 -0,66
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056928 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013321 -0,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010409 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054570 -1,51
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,107508 -1,45
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051093 -1,44
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020177 -1,41
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051174 -1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agresif Değ. EYF 0,010700 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022714 -0,71
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021956 -0,64
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033539 -0,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040533 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016024 -1,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015582 -1,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022450 -1,09
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013275 -0,49
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013516 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017132 -0,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,010919 -0,12
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016225 -0,12
Groupama Em. Altın EYF 0,018339 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017597 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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