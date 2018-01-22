Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048906 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,048906
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062920
|-0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041568
|-0,67
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,041886
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,056928
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013321
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010409
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054570
|-1,51
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,107508
|-1,45
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,051093
|-1,44
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020177
|-1,41
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051174
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agresif Değ. EYF
|0,010700
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022714
|-0,71
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,021956
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033539
|-0,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,040533
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016024
|-1,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015582
|-1,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022450
|-1,09
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013275
|-0,49
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013516
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,017132
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,010919
|-0,12
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016225
|-0,12
|Groupama Em. Altın EYF
|0,018339
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017597
|-0,11