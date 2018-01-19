Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042165 -0,61
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,042165
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032680
|-0,61
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064304
|-0,59
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023021
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063390
|-0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010450
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023408
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021637
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,040780
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,054406
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037150
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,023186
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,075685
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013341
|-0,46
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,015760
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Denge. Katılım Değ. EYF
|0,013562
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010520
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016268
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017501
|-1,00
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018064
|-0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018395
|-0,99
|Groupama Em. Altın EYF
|0,018360
|-0,98
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,017358
|-0,98