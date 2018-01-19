Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042165 -0,61 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032680 -0,61 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064304 -0,59 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023021 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063390 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010450 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023408 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021637 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040780 -0,49 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,054406 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037150 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023186 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075685 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013341 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,015760 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Denge. Katılım Değ. EYF 0,013562 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010520 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016268 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017501 -1,00 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018064 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018395 -0,99 Groupama Em. Altın EYF 0,018360 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017358 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)