Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)