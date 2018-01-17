Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013100
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013422
|-0,63
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013059
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013735
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013380
|-0,54