Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013100 -0,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013422 -0,63
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013059 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013735 -0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013380 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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