Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046684
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013233
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041985
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,063126
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,041643
|-0,63