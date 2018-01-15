Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046684 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013233 -0,71 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF 0,041985 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,063126 -0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041643 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)