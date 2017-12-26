Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,048296 -0,09 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,041625 -0,06 Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,064530 -0,06 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,042250 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF 0,032679 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,021974 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010508 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF 0,013312 -0,07 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,013989 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF 0,013182 -0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF 0,013295 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015607 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013333 -0,07 Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF 0,016070 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)