Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İkin.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF
|0,048296
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,041625
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,064530
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF
|0,042250
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF
|0,032679
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,021974
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010508
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF
|0,013312
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013989
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF
|0,013182
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF
|0,013295
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF
|0,015607
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013333
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF
|0,016070
|-0,01