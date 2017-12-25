Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047384 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047384 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032434 -0,40
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,024780 -0,37
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,044652 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025636 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010261 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,049544 -0,51
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,093449 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,052279 -0,27
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,019635 -0,25
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,020035 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,073183 -0,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,039975 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020340 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036340 -0,23
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF 0,023022 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013342 -0,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,015564 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hayat ve Emek. Altın EYF 0,010479 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017125 -0,15
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016445 -0,15
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017307 -0,14
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016628 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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