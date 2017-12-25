Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047384 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032434 -0,40 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,024780 -0,37 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,044652 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025636 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010261 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,049544 -0,51 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,093449 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,052279 -0,27 Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,019635 -0,25 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,020035 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,073183 -0,56 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,039975 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020340 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036340 -0,23 Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF 0,023022 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013342 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,015564 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hayat ve Emek. Altın EYF 0,010479 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017125 -0,15 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016445 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017307 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016628 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)