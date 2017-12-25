Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047384 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,047384
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF
|0,032434
|-0,40
|Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,024780
|-0,37
|Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,044652
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF
|0,025636
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010261
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,049544
|-0,51
|Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF
|0,093449
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF
|0,052279
|-0,27
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,019635
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,020035
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,073183
|-0,56
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,039975
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020340
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF
|0,036340
|-0,23
|Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF
|0,023022
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013342
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,015564
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hayat ve Emek. Altın EYF
|0,010479
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017125
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,016445
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,017307
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016628
|-0,14