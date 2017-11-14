Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,027962 -0,14
Anadolu Hayat Emek.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,027962 -0,14
Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF 0,034358 -0,09
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,055362 -0,09
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF 0,034915 -0,09
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF 0,051645 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012843 -0,23
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010207 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,071210 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029447 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,050394 -0,42
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,047821 -0,30
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,090198 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF 0,013749 -0,47
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,015775 -0,37
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,020830 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016236 -0,31
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF 0,011817 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021204 -0,51
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,014845 -0,46
Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF 0,014624 -0,27
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,018947 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,018739 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017135 -0,56
NN Hayat ve Emek. Altın EYF 0,010718 -0,54
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017247 -0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017492 -0,53
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017681 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)