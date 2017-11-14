Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,027962 -0,14
Anadolu Hayat Emek.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF
|0,027962
|-0,14
|Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF
|0,034358
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF
|0,055362
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF
|0,034915
|-0,09
|Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF
|0,051645
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012843
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010207
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF
|0,071210
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029447
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF
|0,050394
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,047821
|-0,30
|Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF
|0,090198
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF
|0,013749
|-0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,015775
|-0,37
|Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,020830
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016236
|-0,31
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF
|0,011817
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,021204
|-0,51
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF
|0,014845
|-0,46
|Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF
|0,014624
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF
|0,018947
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF
|0,018739
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017135
|-0,56
|NN Hayat ve Emek. Altın EYF
|0,010718
|-0,54
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017247
|-0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017492
|-0,53
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,017681
|-0,53