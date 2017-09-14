Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,014442 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF
|0,014442
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç. EYF
|0,021606
|0,00
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,035414
|0,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,050844
|0,00
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,055646
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,012824
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,047045
|-1,32
|Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF
|0,088722
|-1,32
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,019565
|-1,11
|Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF
|0,028206
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,033961
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Groupama Em. Grupl.Yön.Esnek EYF
|0,021770
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,020532
|-0,40
|Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,020870
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF
|0,016454
|-0,36
|Groupama Em. Esnek EYF
|0,047401
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,015650
|-0,51
|Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF
|0,018850
|-0,11
|Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF
|0,014504
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF
|0,015410
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF
|0,010133
|-0,01