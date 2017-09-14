Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,014442 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,021606 0,00 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,035414 0,00 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,050844 0,00 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,055646 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,012824 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,047045 -1,32 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,088722 -1,32 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,019565 -1,11 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,028206 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,033961 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Groupama Em. Grupl.Yön.Esnek EYF 0,021770 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,020532 -0,40 Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,020870 -0,37 Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,016454 -0,36 Groupama Em. Esnek EYF 0,047401 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,015650 -0,51 Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,018850 -0,11 Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF 0,014504 -0,09 Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF 0,015410 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF 0,010133 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)