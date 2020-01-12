BES'te birikim 130 milyar liraya dayandı

12.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:21

BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.