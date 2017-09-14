Beş Maç Daha Var, Bu Altı Maçlık Bir Kısa Film"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Ludogorets ile 0-0 kaldıkları maçta aldıkları bir puanın ilerleyen dönemde önemli olabileceğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, maçla ile ilgili şunları söyledi:
Abdullah Avcı, oyuncularının maç sonunda büyük üzüntü yaşadığının altını çizerek, "Oyuncularım soyunma odasında final kaybetmiş gibi üzgündüler ama böyle bir şey yok. Macera devam ediyor. Bu seviyede puan puandır. Şu an grupta herkes birbirine yakın. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Bunu yakın zamanda Club Brugge ve Sevilla maçlarında gösterdik. Önümüzdeki maçların da hikayesi başka olacak. Zamanımız çok dar, iki gün sonra ligimizin önemli takımı Trabzonspor ile oynayacağız, ligimize dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Avcı, çok top kaybettikleri için daha fazla koşmak zorunda kaldıklarını aktararak, "Emre bugün çok yük aldı, Gökhan da bence iyi oynadı. Mahmut tabii ki değerli bir oyuncu, uzun süredir Emre ile beraber oynuyorlar. Bugün çok olumuz bir orta saha merkezimiz olduğunu düşünmüyorum." sözlerine yer verdi.
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Kaynak: EuroSport.com