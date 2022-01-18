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BES'le ilgili kanun teklifi yarına kaldı

BES'le ilgili kanun teklifi yarına kaldı
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri yarına kaldı.

Tbmm Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri yarına kaldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yarına kaldı. Teklifin maddeleri oylandı, ancak teklifin tümü üzerindeki oylama yarın yapılacak birleşime ertelendi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Bireysel Emeklilik, TBMM, Politika, Haber

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