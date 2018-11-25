Beş Kişinin Katiline 5 Kez Müebbet Hapis İstemi

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 3'ü sevdiğini öne sürdüğü kızın ailesinden olmak üzere 5 kişiyi öldüren zanlı hakkında "kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şarkışla ilçesi Ortaköy'de, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E. Esen'in (35) babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet Esen (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Oğuz Taylan Koral'ı (33) av tüfeğiyle öldürdükten sonra bakkala ait otomobille kaçmak isterken Kahramanmaraş'ta yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fırat Y. (28) hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Fırat Y. hakkında "kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cinayete ilişkin bilgiler aktarılan 7 sayfalık iddianamede, sanığın olay günü yaşananlarla ilgili ifadeleri de yer aldı.

Öldürdüğü Tarık Esen'in kızı P.E. ile 9 yıldır sevgili olduklarını öne süren Fırat Y, akşam saatlerinde, öldürdüğü arkadaşı Taylan Oğuz Koral'ın yanına gelip Tarık Esen'in köye geldiğini söylediğini aktararak, "Tarık Esen, kızı ile kavuşmamıza müsaade etmedi, olay günü kızın annesi ile köye beni öldürmek için geleceğini öğrendim. Kızın babasına mesajlar attım, daha sonra P.E. Esen'e mektup yazarken alkol almaya devam ettim." şeklinde beyanda bulundu.

Fırat Y, çeşitli mesajlar attığı Tarık Esen'i telefonla aradığını belirterek, şunları anlattı:

"Tarık Esen'i telefonla aradığımda cevap vermeyince annesi Cennet Esen'i aradım. Cennet Esen, 'İki dünya bir araya gelse siz birlikte olamazsınız, git başımızı belaya sokma.' gibi sözler söyledi. Tüfeği alarak Tarık Esen'in evine gittim, merdivenlerden çıkarken içeriden duyduğum konuşma seslerinde 'iki-üç gün beklesin ona ne yapacağımı biliyorum.' şeklinde söz duydum. Merdivenleri çıkarak kapıya vurdum ve kapıyı Tarık Esen'in annesi Cennet Esen açarak, 'Git buradan, Tarık seni öldürmesin, kimsenin başını belaya koyma.' dedi. Bu esnada Tarık'ın odadan çıktığını görür görmez elimdeki silahla ateş ettim. Tarık yere yığıldı, Cennet elimdeki tüfeği almaya çalıştı. Tüfeği kurtararak balkon kısmındaki Cennet'e de ateş ettim. Cennet'in eşi İbrahim'in evde bir şeyler aradığını görünce ona da ateş ettim ve o da yere yığıldı."



Market sahibi ve oğlunu içki ve sigara vermediği için öldürmüş



Daha sonra Celal Koral'ın marketine giderken tüfeği mezarlığa sakladığını anlatan Fırat Y, alkol ve sigara istediği Koral'ın bu talebini yerine getirmediğini ve kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Fırat Y, küfürleri hazmedemeyerek tüfeği bıraktığı yerden alıp tekrar markete döndüğünü belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Taylan içeride babası ise kapının ön tarafında duruyordu. Celal beni görünce 'Taylan tüfek' diye bağırdı. O esnada Taylan'ın elinde tüfek gördüm ve hedef gözetmeksizin ateş ettim. Daha sonra Celal, oğlunun elindeki tüfeği aldı, ona da ateş ettim. Dükkandan alkol, sigara ve paraları aldıktan sonra Celal'in arabasını da alarak Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktım. Kahramanmaraş'ta polis çevirmesine girdiğimde durmayarak kaçmaya çalıştım, polis ateş açarak aracı durdurdu. Gaziantep'te annem ile vedalaştıktan sonra intihar etmeyi düşünmüştüm. Sadece Tarık Esen'i öldürmek istemiştim, diğerleri olayın gelişimine bağlı olarak gelişti. Alkollü olduğum için her şeyi düşünemedim, cinayetlerin hepsini tek başıma işledim. Tarık Esen'i öldürdüğüm için pişman değilim ancak diğer 4 kişiyi öldürdüğüm için çok pişmanım."

Olay



Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile köydeki bakkal dükkanında Celal ve oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü. İşlediği cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Y, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.