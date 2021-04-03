Beş kadından oluşan tırnakçı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı
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Beş kadından oluşan tırnakçı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beş kadından oluşan tırnakçı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı

Sivas'ta hırsızlık yapan ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayına karışan 5 kişilik kadın çete polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Sivas'ta hırsızlık yapan ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayına karışan 5 kişilik kadın çete polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün öğle saatlerine kadar çok sayıda iş yerinde hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı yaşandı. Olaylar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaylara karışan 5 kadını kısa sürede yakalamayı başardı. Yakalanmalarının ardından polis ekiplerine zorluk çıkaran çete, ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kadınların Kırıkkale'den Sivas'a hırsızlık ve tırnakçılık yapmak için geldiği öğrenildi.

Emniyetten dikkatli olun çağrısı

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Sivas Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, "Esnaflarımızı küçük meblağlı satışlara 100 - 200 TL gibi yüksek tutarlar ödeyenlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Beş kadından oluşan tırnakçı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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