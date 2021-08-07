Beş gün boyunca tiyatroya doydular
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Beş gün boyunca tiyatroya doydular

Beş gün boyunca tiyatroya doydular
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde sürdürülen İzmir Büyükşehir Belediyesi 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde sürdürülen İzmir Büyükşehir Belediyesi 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi. Buluşma kapsamında tiyatronun kalbi 5 gün boyunca Selçuk'ta attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği beş günlük 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi. Tiyatro sanatçılarının, yazarların, gazetecilerin ve yönetmenlerin katıldığı buluşma kapsamında Pamucak Sahili'ndeki kamp alanında atölyeler ve söyleşiler yapıldı. Akşamları ise tiyatro oyunları tiyatro severlerle buluştu.

Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı etkinliğin kapanış gecesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç katıldı. Tiyatroya desteklerinden dolayı sunulan özel ödülü Başkan Tunç Soyer adına alan Kökkılınç, "Bize güzellikleri olduğu kadar toplum düzenindeki çarpıklıkları, bozuklukları en yalın biçimde sunan tiyatro, toplumun bilinç kazanmasındaki en etkin sanat dallarından biridir. Sanata, sanatçıya, tiyatroya olan saygısını desteğini her vesile ile dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in en derin sevgi ve selamlarıyla tiyatroya gönül verenlere, tiyatro festivalimize katkı sunanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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