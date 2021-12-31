BES fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,76 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,76 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)2,76249140109
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları4,3552493
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,59660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1330723
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,811085157
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,04271017
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler5,4013130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,051349
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title