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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,6324584160
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,56522923
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,08633
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,7929326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,041052382
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2827621
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,4613130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,021375

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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