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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,55 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 4,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,55 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 4,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,5524521034
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,75523418
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,90633
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,0529290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,011059212
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,7427261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,8513130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1213130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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