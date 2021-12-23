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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,73 değer kaybetti.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,73 değer kaybetti.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-2,7324513232
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-3,2452349
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-4,30606
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-4,0529029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,871052103
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-2,0627126
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-3,7413013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,001376
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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