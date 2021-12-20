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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 3,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 3,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)3,23245110135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları4,7652466
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,93660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-5,5629128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,591052679
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,4527522
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler8,7413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1213130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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