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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,3524516777
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,18523319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,70660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7729236
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,371056044
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2727198
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,3113130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0213130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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