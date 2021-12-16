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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,0837629977
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,7115105
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,25897019
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,82726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,8037370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,54713536
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3442366
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3212120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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